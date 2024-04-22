2024-04-22 12:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الموارد المائية أنها أبلغت الجارة إيران، نيتها إرسال وفد فني منها، للتباحث بِشأن المياه المشتركة، فيما طالبت نظيرتها الإيرانية، بفتح مياه نهر الكارون لتحسين نوعية مياه شط العرب خلال أشهر الصيف المقبل لدفع اللسان الملحي عن مدينة البصرة. وقال الوزير عون ذياب عبد الله لجريدة “الصباح”: إن “مساهمة إيران المائية لنهر دجلة […]

ظهرت المقالة لإنقاذ شط العرب.. العراق يطالب إيران بفتح مياه نهر الكارون: قطعوا أربعة أنهار مهمة أولاً على Eishan.