2024-04-22 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

استعرضت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أهمية العراق من الناحية الاقتصادية والاستثمارية بالنسبة الى الجانب التركي، فيما اشارت الى ضرورة استغلال الورقة الاقتصادية لتحقيق مصالح البلاد.

وأكد عضو اللجنة علي المكصوصي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تركيا تولي اهتماما كبيرا للساحة العراقية من الناحية الاقتصادية والاستثمارية".

واضاف المكصوصي، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق ستركز بشكل كبير على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأن تركيا تعتبر الساحة العراقية مهمة لها في الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهناك تبادل تجاري كبير بين البلدين".

وأضاف انه "بكل تأكيد سيدفع أردوغان خلال زيارته الى العراق لزيادة عمل الشركات التركية المختلفة، خاصة أن تلك الشركات أصبحت تنتشر بشكل كبير داخل العراق وبقطاعات مختلفة"، مستدركا "لكن مقابل ذلك العراق عليه ان يستغل هذه الورقة الاقتصادية لتحقيق ما يريده من تركيا خاصة بملف المياه".

وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية كلامه بالقول، إن "زيادة النشاط التركي الاقتصادي والاستثماري في العراق بعد زيارة أردوغان امر متوقع جداً، واكيد هذا الامر يصب في صالح العراق"، مؤكدا أن "تلعراق مستقر امنيًا وسياسيًا وفيه بيئة استثمارية لمختلف الشركات الأجنبية".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وسيجري السوداني وأردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان حكومي تلقته "بغداد اليوم".