العراق يسجل أكثر من مليون و47 ألف حالة ولادة خلال العام الماضي

2024-04-22 13:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، تسجيل اكثر من مليون و 47 الف حالة ولادة خلال 2023، بما فيها اقليم كردستان، بواقع 535 الف ولادة من الذكور و 511 من الاناث.

وقال الحسناوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المؤسسات الصحية في العراق سجلت خلال العام الماضي 2023 نحو (1,047,250) ولادة في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان".

واضاف وزير الصحة، أن "معدل الولادات من الذكور كانت بواقع (535,946) ولادة فيما بلغت ولادات الاناث (511,304)"، مبينا ان "محافظة بغداد الاعلى بنسب الولادة بواقع (202,550) ولادة".

واوضح الحسناوي أن "معدل الولادات الطبيعية بلغ (556,356)، فيما بلغت الولادات القيصرية (490,894) ولادة"، مشيرا الى أن "عدد الولادات التي سجلتها وزارة الصحة خلال 2022 بلغت (906,121) ولادة بواقع (463,327) ذكور و (442,794) اناث".