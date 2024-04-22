ارتفاع القيمة السوقية لشركة بغداد للمشروبات الغازية الى 909 مليار دينار

2024-04-22 13:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت القيمة السوقية لشركة بغداد للمشروبات الغازية المعروفة باسم بيبسي بغداد، الى أكثر من 909.2 مليار دينار، اليوم الاثنين. وارتفع السهم اكثر من 11٪ منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، اذ كان يتداول السهم في بداية الشهر عند 4 دنانير، بينما اليوم وصل الى 4.45 دينار. ووفقا لمختصين، فان سهم شركة بغداد للمشروبات الغازية ارتفع بسبب أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي اذ بلغت الإيرادات اكثر من 169 مليار دينار، بينما الأرباح وصلت الى نحو 27 مليار دينار. كما ان بعض المستثمرين متمسكين بالسهم، بسبب قرب اجتماع الهيئة العامة لمناقشة أرباح العام الماضي التي بلغت 115 مليار دينار، خصوصا ان الشركة توزع أرباح سنوية تقدر اكثر من 20٪ من رأس المال.