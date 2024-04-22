بعد أسابيع من الهدوء... إطلاق صواريخ من العراق باتجاه قاعدة للتحالف الدولي بسوريا

2024-04-22 13:54:03 - المصدر: فرانس 24

أعلنت قوات الأمن العراقية أن صواريخ أطلقت من شمال البلاد باتجاه قاعدة للتحالف الدولي في سوريا والذي صرح بأنه قام بتدمير قاذفة صواريخ في عملية "دفاع عن النفس" بعد "هجوم صاروخي فاشل بالقرب من قاعدة التحالف في الرميلان بسوريا". ويعتبر هذا الهجوم ضد قوات التحالف والذي لم يخلف إصابات في صفوف الأمريكيين الأكبر منذ أسابيع ويأتي في أجواء متوترة بسبب الحرب في غزة والتوتر بين طهران وتل أبيب.