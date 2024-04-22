الرئيس رشيد يستقبل أردوغان في قصر بغداد

2024-04-22 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024) نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر بغداد.

وكان الرئيس اردوغان قد وصل بغداد على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في زيارة رسمية، وكان باستقباله في مطار بغداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث عُزف خلال مراسم الاستقبال السلامان الوطنيان، العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاقة تحية في مراسم الاستقبال.

وبحسب بيان حكومي، فأن السوداني سيجري مع أردوغان مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، وستشهد الزيارة البحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة.