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التعليم تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم

التعليم تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم
التعليم تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم
2024-04-22 14:06:01 - المصدر: واع
بغداد – واع 
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاثنين، أسماء المتقدمين للزمالة في جامعة Maharishi Markadeshwar الهندية وموعد مقابلتهم.
وقال بيان لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المتقدمين المؤشرة أسماؤهم سيكون موعد مقابلتهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 2024/4/24 عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

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