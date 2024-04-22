التعليم تعلن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الهندية وموعد مقابلتهم

2024-04-22 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاثنين، أسماء المتقدمين للزمالة في جامعة Maharishi Markadeshwar الهندية وموعد مقابلتهم.وقال بيان لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المتقدمين المؤشرة أسماؤهم سيكون موعد مقابلتهم يوم الأربعاء المقبل الموافق 2024/4/24 عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".