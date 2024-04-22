مكتب رئيس الوزراء يكشف عن أبرز ملفات مباحثات السوداني واردوغان

2024-04-22 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن أبرز ملفات مباحثات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى".

وأضاف البيان، أن "أرض مطار بغداد الدولي، شهد استقبالاً رسمياً للرئيس الضيف، عُزف فيه السلامان الوطنيان، العراقي والتركي، وجرى استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة، كما أطلقت المدفعية 21 إطلاقة تحية في مراسيم الاستقبال".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية التركي، سيجريان مباحثات رسمية ثنائية، إضافة إلى مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والسادة الوزراء من الجانبين، وستشهد الزيارة البحث في ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار ستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة".