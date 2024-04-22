النفط ونفط الوسط بضيافة الحدود ودهوك اليوم في كرة المحترفين

2024-04-22 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتواصل منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين مبارياتها اليوم، بإقامة مواجهتين حينما يسـتضيف دهوك في ملعبه نفط الوسط، بينما يلعب الحدود أمام النفط.ففي اللقاء الأول يتطلع صقور الجبال إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد أن خرج بتعادلين في الجولتين السابقتين أمام زاخو والكرخ، ولذلك فإنه يأمل التعويض بمواجهة نفط الوسط، معولا ًعلى عاملي الأرض والجمهور في حسم نتيجة مباراة اليوم التي ستكون مفتاح بلوغ المربع الذهبي، في المقابل يسعى نفط الوسط إلى تصحيح المسار والنهوض من السبات الطويل، على الرغم من صعوبة المهمة.وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الحدود خصمه النفط في ملعب الساحر أحمد راضي، ويأمل الحدود في تأكيد صحوته عقب تفوقه في اللقاء السابق على نفط البصرة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وهو الطموح ذاته للنفط الذي تمكن من اجتياز نفط الوسط بهدف نظيف، ويمتلك الحدود (32 نقطة)، بينما لدى النفط (33 نقطة).وتستكمل مباريات الجولة يوم غد الثلاثاء عندما يستضيف الزوراء متحديه نفط البصرة، وينشد الكرخ الفوز بمواجهة فريق القاسم، ويأمل النجف مواصلة عروضه المميزة بملاقاة أمانة بغداد، في حين تم تأجيل مباراتي زاخو والقوة الجوية، والطلبة ونوروز.