ضبط 15كغم من المخدرات واعتقال 5 متهمين في السليمانية

2024-04-22 14:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 15كغم من المواد المخدرة وإلقاء القبض على خمسة متهمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العقيد سلام عبد الخالق، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه بالتعاون بين مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية وودائرة آسايش داخل المدينة تم ضبط 15.5كغم من مادة الحشيشة المخدرة معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

وبين أن "المادة المخدرة دخلت من أحد المنافذ الحدودية وهي مخبأة داخل أجهزة تسخين مياه الاستحمام، وتمت متابعتها منذ دخولها وحتى ضبطها، وإلقاء القبض على خمسة مهريبن وفقا للمادة 25 مكافحة المخدرات".