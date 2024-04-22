2024-04-22 14:24:08 - المصدر: منصة إيشان

ردت المحكمة الاتحادية، الاثنين، طلب عضو مجلس النواب، مصطفى سند، الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء بالعدد (24072) لسنة 2024 الخاص بــــ(عقد مشروع مدينة علي الوردي السكني) باسم شركة (اورا ديفلوبرز العراق) العائد لرجل الاعمال المصري (نجيب ساويرس). وذكرت المحكمة أنها حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامة الدعوى. وعبر قناته على منصة تيليغرام، […]

ظهرت المقالة سند يخسر جولة أمام ساويرس بشأن مدينة علي الوردي أولاً على Eishan.