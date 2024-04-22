2024-04-22 14:24:08 - المصدر: منصة إيشان

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الاثنين، إن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع سبعة في المئة إلى 2.43 تريليون دولار في 2023 في أكبر زيادة سنوية منذ 2009 بما يشير إلى تدهور وضع السلام والأمن في العالم. وأضاف المعهد في بيان أن أكبر دول أنفقت على القطاع العسكري في العالم في 2023 هي الولايات المتحدة والصين […]

ظهرت المقالة العالم يتأهب.. الإنفاق العسكري يسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2009 أولاً على Eishan.