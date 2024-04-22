حوالات المركزي العراقي الخارجية تزيد عن 266 مليون دولار في مزاد اليوم

2024-04-22 15:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي بنسبة 97%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 266 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليونا و139 الفا و301 دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 266 مليوناً و199 الفاً و301 دولار، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 7 ملايين و940 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 49 شركة.