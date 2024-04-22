2024-04-22 15:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، انباء منح جواز دبلوماسي الى المدعوة "أم اللول".

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي او خاص او خدمة للمدعوة (أم اللول)".

واشار العميد ميري الى أنه "لم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن"، داعيا إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً".

وكان رواد ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثاروا ضجة وحملة كبيرة، بعد تداول انباء عن منح المدعوة "أم اللول" جوازًا دبلوماسيًا.