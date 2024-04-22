2024-04-22 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

حدد مجلس العمل العراقي – التركي، اليوم الاثنين، أبرز الملفات الاقتصادية المقرر بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما أشار الى أن طريق التنمية سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وقال نائب رئيس المجلس/ رئيس منظمة العلاقات الاقتصادية التركية العراقية أمين طه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أهم الملفات التي سيتم التوقيع عليها تخص طريق التنمية والقناة الجافة التي تربط العراق مع تركيا من ميناء أم قصر في البصرة حتى المعبر الحدودي التركي"، موضحاً أن "طريق التنمية سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقيين ويشجع القطاع الخاص العراقي على تأسيس شركات شحن جديدة لأن البضائع ستنقل من أوروبا الى الخليج العربي عبر العراق ومنه الى الصين وباقي الدول".

وأكد أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعتبر تاريخية ومهمة جداً"، لافتاً الى أن "الزيارة ستتضمن بحث مواضيع اقتصادية كثيرة جداً منها نسبة التعرفة الجمركية والفيزا".