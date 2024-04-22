صندوق العراق للتنمية: زيارة أردوغان ستزيد التبادل التجاري والدخول إلى رأس المال التركي

2024-04-22 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد صندوق العراق للتنمية، اليوم الاثنين، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى بغداد ستتوج العلاقة بين البلدين، فيما أشار الى أن الزيارة ستزيد التبادل التجاري والدخول الى رأس المال التركي.

وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موقف تركيا السابق اختلف، لكون العراق عاد الى دوره الستراتيجي والاقتصادي في المنطقة".

وأضاف أن "أهم جزء في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو طبيعة العلاقة العراقية -التركية وطريق التنمية الذي يعد واحداً من أهم الاتفاقات التي ستوقع إضافة الى اتفاقية المياه"، موضحاً أن "هناك ملفات اقتصادية عديدة سيتم بحثها تتعلق بمجمل جوانب النقل والنفط وغيرها".

وأكد أن "هذه الزيارة سوف تتوج العلاقة بين البلدين للإطار الجديد وسوف تسمح لتبادل تجاري أعلى والدخول الى رأس المال التركي وممكن أن تأتي الشركات التركية الى العراق لفتح شركاتها بسوق العراق".