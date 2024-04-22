وزير العدل يعلن شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات براتب الحماية الاجتماعية

2024-04-22 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب الحماية الاجتماعية.

وذكر شواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن برامج التطوير التأهيلي في الأقسام الإصلاحية، نعلن وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تخصيص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة المودعين في السجون وشمولهم كـ(معينين) برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".

وأكد وكيل وزير العدل الأقدم، مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع أدنى، زياد التميمي، أن "المشروع مستمر لحين إكمال تخصيص المعينين لجميع النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام الإصلاحية، حيث سيتم تخصيص المعين بناءً على موافقته وبعد اختياره من قبل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف التميمي، أن "التخصيص المالي لا يشمل النزيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يشمل المعين القائم على خدمته ومرافقته خلال مدة محكوميته فقط، كما سيتم شمول المطلق سراحهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إنهاء مدة محكوميتهم، بامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".