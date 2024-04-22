2024-04-22 16:12:07 - المصدر: منصة إيشان

وقالت سامي، في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “القاضي في قضيتنا ضد المدرب عماد محمد، استمع اليوم إلى شهادة الشهود في القضية”، مؤكدة أن “عماد محمد أنكر أن تكون الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام التي صدرت منها التعليقات ضدنا بأنها صفحته”. وبيّنت أن “محمد لا يمكنه أن ينكر بذلك الخصوص، كون الصفحة هي صفحته […]

ظهرت المقالة المعركة القضائية مستمرة.. منى سامي: عماد محمد أنكر صفحته ومنشوره أمام القضاء أولاً على Eishan.