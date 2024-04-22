مستشار رئيس الوزراء: العراق سيوقع مع تركيا أكثر من 20 اتفاقية

2024-04-22 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ضياء الناصري، اليوم الاثنين، أن العراق سيوقع مع تركيا أكثر من 20 اتفاقية، فيما أشار الى أن الحكومتين ستضعان حلولاً حقيقية لموضوع المياه.

وقال الناصري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق سيوقع مع تركيا أكثر من 20 اتفاقية"، مبيناً أن "هذه الاتفاقيات تتلخص في ثلاثة محاور أساسية وهي الأمن والاقتصاد والمياه".

وأضاف أنه "سيتم وضع حلول حقيقة في مجال الأمن والتي لم يسلط الضوء عليها وحلها سابقاً"، لافتاً الى أن "الحكومتين ستضعان حلولاً حقيقية وعملية مستدامة في مجال المياه للحفاظ على الموارد المائية".

وتابع أنه "في المجال الاقتصادي سيكون طريق التنمية على أولوياته، حيث سيتم توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها تخص المشروع والانطلاق الفعلي به"، موضحاً أن "النقاشات شبه مكتملة تقريباً وسنشهد توقيع هذه الاتفاقيات".