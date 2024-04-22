2024-04-22 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

أكد الخبير الاقتصادي كاروان علي، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل ستكون لها انعكاسات مهمة على الوضع الاقتصادي، فيما اشار الى اهم قرار سيتخذ بشأن نفط الاقليم.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تركيا لها مصالح اقتصادية كبيرة مع الإقليم، ولعل استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي سيكون أهم قرار يمكن اتخاذه في هذه الزيارة".

وأضاف أن "الملف الآخر هو زيادة مستوى التنسيق العالي في المجال التجاري، خاصة وأن الإقليم لديه منافذ حدودية هي ( إبراهيم الخليل وفيشخابور) ويعتمد عليها العراق للاستيراد من أوروبا".

وأشار إلى أن "الزيارة ستنكعس على ملفات أخرى منها تطوير الاستثمار وتسهيل دخول مواطني الإقليم إلى تركيا وتخفيف الشروط لمنحهم الإقامة".

ملفات الزيارة

وفي وقت سابق من اليوم، اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن ملف اعادة ضخ النفط العراقي عبر ميناء جيهان على طاولة مباحثات العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى بغداد.

واكد عضو اللجنة ضرغام المالكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن"زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد وعقد لقاءات مهمة مع الحكومة العراقية مهمة نظرًا لعدد الملفات التي سيتم مناقشتها خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط وهو من الملفات التي لها ابعاد اقتصادي"، مبينا ان "كلًا من بغداد وانقرة لديهما رؤية حيال آليات عودة ضخ النفط الى ميناء جيهان مرة اخرى بعد توقف دام سنوات".

واضاف، أن" ترتيبات اعادة ضخ النفط لاتقع على عاتق أيا من الطرفين بل الوضع يستلزم توافق خاصة في ظل وجود شكاوي في المحاكم الدولية حسمت "، مستدركا بالقول "لكن الامر يحتاج الى تفاهمات بين بغداد وانقرة من أجل طي صفحة الماضي والمضي في وضع آلية مناسبة تضمن مصالح كلا الجانبين".

واشار الى أن" توحيد نافذة التصدير عبر الشركة الرسمية العراقية وإلتزام انقرة بمكافحة التهريب سيعزز من الاتفاق ويضمن تدفق النفط وفق مسارات تخدم كلا الطرفين باعتبار ان اعادة ضخ النفط سيؤدي الى مكاسب مالية واقتصادي الى تركيا".

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

وسيجري السوداني وأردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتوقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة، بحسب بيان حكومي تلقته "بغداد اليوم".