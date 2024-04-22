2024-04-22 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

بالتزامن مع الاحتفاء بيوم الصحافة الكوردية في ذكراها السادسة والعشرين بعد المئة، تعرض صحافيون في اقليم كوردستان للانتهاكات في محافظةِ اربيل..، ومركزُ (ميترو) للدفاع عن حقوق الصحافيين، يؤكد للثامنة، سوءَ أوضاعهم في الاقليم. تأسست الصحافة الكردية في الـ 22 من نيسان عام ألفٍ وثمانمئة وثمانية وتسعين، على يد مقداد مدحت بدرخان، حيث اصدر في هذا اليوم أولَ جريدة كردية تحمل اسم (كوردستان) في مدينة القاهرة المصرية. الصّحَافَة الكردية مرت كنظيراتها بمراحل مختلفة وواجهها الاخفاقُ والنجاح في مسيرتها، ولا تزال تسعى للوصول الى هدفها السامي، وهو التمتع بحرية الصحافة والتعبير، وإنشاءُ صحافة كوردية مستقلة وحرة، تنافس الصحافة في الدول المتقدمة، من اجل