خاص.. تفاصيل "راية" الصدر الجديدة وموعد العودة للحياة السياسية

2024-04-22 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، تفاصيل الراية الجديدة التي نشرها حساب "وزير القائد" صالح محمد العراقي بخصوص التيار الوطني الشيعي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الراية ستكون هي علم التيار الوطني الشيعي الجديد، وسيكون هذا شعار رسمي للتيار خلال المرحلة المقبلة".

وعن اقتباس الراية من العلم العراقي مع إجراء تغييرات حوله، قال المصدر الصدري: "ليس هناك نية للعمل على تغيير العلم العراقي بهذه الراية".

وأضاف المصدر، أن "العودة الرسمية السياسية للصدر باتت مسألة وقت، وهناك ترتيب يجري لهذه العودة".

وأوضح أن "قضية الانتخابات المبكرة، لم تطرح لغاية الآن بشكل رسمي من قبل التيار الصدري، وليس هناك أي تواصل سياسي ما بين الصدريين وطرف سياسي آخر لبحث هذا الموضوع خلال الوقت الحاضر".

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة نشرها ما يُعرف بـ"وزير الصدر" صالح محمد العراقي، عبر منصّة "إكس"، مرفقاً التغريدة براية قال إنها شعار "التيار الوطني الشيعي".

وتأتي خطوات الصدر الأخيرة بداية لمحاولة إعادة التيار الصدري للمشهد السياسي رغم تصريحات سابقة له أكّد فيها عزوفه وابتعاده عن مشاركة الفاسدين في السلطة.

والأربعاء 10 نيسان الجاري، قام الصدر بتغيير اسم التيار الصدري الى "التيار الوطني الشيعي" في كتاب أصدره متضمناً طرد أحد عناصر التيار.

وفي 15 حزيران 2022، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنَّه قرّر الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، حسب بيان له.