مسؤول أمريكي يؤكد تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم بطائرة موجهة

2024-04-22 16:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمريكي، يوم الإثنين، تعرض قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق التي تضم قوات أمريكية إلى هجوم بطائرة مسيّرة.

وقال المسؤول بحسب وكالة "رويترز"، إن "قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في العراق تعرضت لهجوم بطائرة موجهة عن بُعد دون وقوع إصابات أو أضرار".

وهذا هو الهجوم الثالث من نوعه الذي يستهدف القوات الأمريكية خلال 24 ساعة، بعد الهجومين اللذين استهدفا قاعدتي "حقل العمر وخراب الجير"، بسوريا أمس الأحد.

وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها منذ أوائل فبراير/ شباط، عندما أوقفت الفصائل المتحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأمريكية.

وكان مصدر أمني افاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من مساء الاحد بإطلاق خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأمريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وأضاف أن الطيران الأمريكي حلق بشكل مكثف بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي قبل ان يستهدف العجلة التي انطلقت منها الصواريخ.