السوداني: لن نسمح لاي قوة ان تستخدم الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار
2024-04-22 17:08:01 - المصدر: الفرات نيوز
التصريح المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان:
السوداني: سياستنا تعتمد على التوازن ولدينا مبادئ تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار
السوداني: وقعنا اتفاقات مختلقة مع الجانب التركي
السوداني: على مستوى المياه وقعنا اتفاقات من شأنها تحديث منظومات الري وسيتمر 10 سنوات وسيلمس أثره بشكل واضح ولاسيما ما يتعلق بحصة العراق المائية
السوداني: جرى توقيع الاستراتيجي بين العراق وتركيا الذي سينشق عنه لجان مختلفة
السوداني: جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم رباعية تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية
السوداني: طريق التنمية ليس لاختصار المسافات فقط بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها
السوداني: تطرقنا إلى الأمن الثنائي بين البلدين وأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ