السوداني: لن نسمح لاي قوة ان تستخدم الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار

2024-04-22 17:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

التصريح المشترك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان:

السوداني: سياستنا تعتمد على التوازن ولدينا مبادئ تقوم على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار

السوداني: وقعنا اتفاقات مختلقة مع الجانب التركي

السوداني: على مستوى المياه وقعنا اتفاقات من شأنها تحديث منظومات الري وسيتمر 10 سنوات وسيلمس أثره بشكل واضح ولاسيما ما يتعلق بحصة العراق المائية

السوداني: جرى توقيع الاستراتيجي بين العراق وتركيا الذي سينشق عنه لجان مختلفة

السوداني: جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم رباعية تتضمن المبادئ الخاصة بطريق التنمية

السوداني: طريق التنمية ليس لاختصار المسافات فقط بل سيتحول إلى جسر رابط بين شعوب المنطقة وثقافاتها

السوداني: تطرقنا إلى الأمن الثنائي بين البلدين وأمن تركيا والعراق وحدة واحدة لا تتجزأ