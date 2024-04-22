النقل تعلن تسيير قطار DMU الى مدينة سامراء

2024-04-22 17:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، تسيير قطار DMU الى مدينة سامراء. وقالت وزارة النقل في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه استجابة لمطالب ومناشدات المسافرين الكرام وبتوجيه من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بادرت الشركة العامة لسكك حديد العراق إحدى تشكيلات وزارة النقل بتسيير قطار DMU الى مدينة سامراء، انطلاقا من محطة بغداد المركزية أيام الجمعة من كل أسبوع . وأضافت، أن القطار ينطلق في الساعة ٨٠٠ صباحا من المحطة المركزية، ويعود من محطة سامراء في الساعة ٣٠٠ بعد الظهر، لافتة الى أن أجور النقل للدرجات السياحية ٤.٠٠٠ دينار للذهاب، بينما سعر تذكرة الكوشيت ٥٠٠٠ دينار للذهاب. وأشارت الى أنه بدءا من الجمعة المقبلة تبدأ الشركة العامة لسكك حديد العراق مباشرة الرحلات وبمتابعة من مدير عام الشركة المهندس يونس خالد جواد، مبينة أن الشركة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمسافر الكريم على متن القطارات الحديثة DMU من حيث الراحة والسرعة والأمان والأسعار الزهيدة.