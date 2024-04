بالصور: في يوم اللغة الصينية العالمي… تلاميذ مبرة الناصرية يشاركون الصينيين باحتفالاتهم

2024-04-22 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقامت الشركة الصينية المنفذة لمطار الناصرية الدولي، اليوم الاثنين، احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة للغة الصينية بمشاركة ممثلي جمعية الصداقة الصينية العراقية في ذي قار وتلاميذ من مبرة الايتام. وذكر بيان للشركة تلقت “شبكة اخبار الناصرية” نسخه منه، أن “الاحتفالية تضمنت عدد من الفعاليات التي تخص الطفولة لتعريف...

