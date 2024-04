بعد مطاردة “بوليسية” من ديالى.. الإطاحة بتاجري مخدرات “خطرين” في ذي قار

2024-04-22 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باعتقال اثنين من تجار المخدرات بعد مطاردة “بوليسية” امتدت من محافظة ديالى الى ذي قار. وقال المصدر ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “قوة أمنية من ديالى بالاشتراك مع مكافحة إجرام ذي قار اعتقلت تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 3 كغم من مادة الكريستال بعملية...

