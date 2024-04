2024-04-22 17:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الاثنين، إجراء كشف بيئي لأهوار المحافظة، فيما وجهت دعوة “مهمة” لحماية الأهوار. وقال مدير بيئة ذي قار محسن عزيز، في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “مديريته باشرت بإجراء كشف بيئي لهور الحمار الغربي ومنطقة ابو صلابيخ التي يتم تغذيتها من...

The post بيئة ذي قار تجري كشفا بيئياً للأهوار وتوجه دعوة “مهمة” appeared first on شبكة اخبار الناصرية.