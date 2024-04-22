هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عين الأسد

2024-04-22 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

افادت وكالة "رويترز" للانباء، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، بهجوم طائرة مسيرة على قاعدة عين الاسد غرب محافظة الانبار.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي، تابعته "بغداد اليوم"، ان "هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أميركية في العراق".

ويوم امس الاحد، استهدفت قاعدة "عين الجير" الامريكية في العمق السوري بخمسة صواريخ اطلقت من الموصل العراقية، بدون ان تحدث اضرارا مادية او بشرية، بحسب مسؤولين امريكان تحدثوا لرويترز.

بعدها، تحدث مسؤولين بكتائب حزب الله العراقية لرويترز ايضا، انهم استأنفوا عملياتهم ضد الجيش الامريكي، لعدم احراز تقدم ملموس في محادثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الولايات المتحدة بشأن الانسحاب من العراق.