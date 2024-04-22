الثامنة تركز على تاريخ زيارات رؤساء تركيا الى العراق واهدافها

2024-04-22 17:30:08 - المصدر: قناة الثامنة

يسعى رئيس الجمهورية التركي من خلال زيارته الى العراق، لحسم قضية مواجهة حزب العمال الكوردستاني في العراق، اضافة الى وضع حلول لموضوع المياه وتصدير النفط العراقي مجددا عبر ميناء جيهان التركي. يزور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بغداد وأربيل، لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها تركيا في العراق منذ عدة سنوات. المواضيع الرئيسية للزيارة تكمن في انجاح أعمال مشروع طريق التنمية، حيث تسعى أنقرة من خلاله إلى تعزيز هيمنتها على طريق الطاقة والتجارة بين الخليج وأوروبا. وقال رئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان: "إن طريق التنمية الذي يبدأ من البصرة عبر العراق وتركيا ويربط دول الخليج بأوروبا لديه اهمية كبيرة