تشكيلة الأولمبي أمام السعودية

2024-04-22 18:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، التشكيلةُ الأساسية للمنتخب الأولمبيّ لمُواجهةِ نظيره السعودي مساء اليوم الاثنين، (22 نيسان 2024)، ضمن الجولةِ الثالثة لبطولة كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً الجارية أحداثها في دولة قطر والمؤهلة لدورةِ باريس الأولمبية.

ووصل لاعبو الأولمبي الى ملعب خليفة الدوليّ في الدوحة تحضيراً لمواجهةِ نظيره السعودي في المباراةِ التي تجري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم.

وعن احتمالاتِ تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور المُقبلِ من البطولةِ، بيّن المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الأولمبيّ عبد الجبار هاشم، الآليةَ الآتية: في حال فوز منتخبنا على نظيره السعودي، وفوز تايلند على طاجيكستان، سيتـم الذهاب إلى فارق الأهداف، وفي حالةِ تعادل منتخبنا مع السعودية، وتعادل تايلند مع طاجيكستان، يتم الذهاب إلى فارق المواجهات، وعند خسارةِ منتخبنا أمام السعودية، وخسارة تايلند أمام طاجيكستان، يـتـم الذهاب إلى فارق الأهداف.