إطلاق Istanbul Token ورقمنة تراث إسطنبول الغني

2024-04-22 18:29:41 - المصدر: Istanbul Token

أصبحت Istanbul Token، التي تضم رموز مدينة إسطنبول المميزة المصممة بهدف تعزيز التطور الرقمي والتقدم الثقافي في إسطنبول، متاحة أمام عمليات البيع المسبق على Bzetmex.

دبي - أعرب باريش تورغوت، مؤسس Izmir Token، عن سعادته بالإطلاق الرسمي لـ Istanbul token واصفًا إياها كونها منصة الرموز المميزة الخاصة بالمدينة. وقد جرى تطوير Istanbul Token اعتمادًا على تقنية سلسلة كتل (بلوك تشين) الإيثيريوم (Ethereum) باستخدام معيار الرمز المميز ERC-20 مستهدفةً أن تكون مكانًا آمنًا وفعالاً للمستثمرين والمستخدمين. وتعد Istanbul Token بمثابة فرصة للأفراد ليكونوا جزءًا من التحول الرقمي والترويج الثقافي في إسطنبول في ظل محدودية المعروض البالغ 5,000,000 من رموز إسطنبول المميزة المتوفرة في البيع المسبق على Bzetmex

تطور قيمة العلامة التجارية لإسطنبول من خلال المشروع المبتكر

Istanbul Token لقد تطورت كعملة رقمية لتعزيز ورقمنة الأصول الثقافية والتاريخية والاقتصادية لإسطنبول.ويرجع الهدف في تأسيس Istanbul Token إلى الرغبة في المساعدة في التطور الرقمي لمدينة إسطنبول، وتعزيز السياحة، وحماية التراث الثقافي، وتسليط الضوء على السمات المميزة للمدينة في جميع أنحاء العالم.علاوة على ذلك، تسعي الرموز المميزة إلى منح المستخدمين مزايا حصرية، ومنحهم إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات والأنشطة في المدينة.وتقف Istanbul Token كوسيلة رائدة مخصصة لتعزيز النمو الثقافي والاقتصادي في إسطنبول.كما تقدم مجموعة من الفرص الفريدة للمستثمرين، ومنها حقوق الوصول ذات الأولوية والخصومات والحوافز الخاصة وإمكانية تقدير القيمة كأصل رقمي.إلى جانب ذلك، يتمتع حاملو الرموز المميزة بفرصة المشاركة بنشاط في تطوير المشروع وتشكيل اتجاهه المستقبلي.

وتعليقًا على التوسع في خطة Istanbul Token، ذكر باريش تورغوت قائلاً: "لدعم توسع Istanbul Token، قمنا بتبني استراتيجية تركز على المجتمع، ودمج المدخلات من المشاركين في المجتمع وإقامة تحالفات مع اللاعبين الرئيسيين في صناعات التمويل والتكنولوجيا الخاصة بسلسلة الكتل (البلوك تشين).ولا تفتح هذه الشراكات آفاقًا للأعمال والاستثمار فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا في بناء بيئة تتوافق مع متطلبات المستخدم. وتشمل أجندة Istanbul Token مبادرات مثل التعاون بين الشركات، والحملات الترويجية العالمية، وإنشاء تطبيق شامل ومحفظة آمنة، إضافة إلى ميزات رائدة مثل مجموعات رموز غير قابلة للاستبدال (NFT ) ودعم سلاسل الكتل (البلوك تشين) المتعددة."

سعي Istanbul Token إلى التواصل مع حكومة المدينة وإدارتها

وبتسليط الضوء على الفجوة الملحوظة في الحصول على رموز المعجبين بدون عملة مشفرة مخصصة للمدينة، أضاف باريش تورغوت: "تشمل حالات الاستخدام الرئيسية لـ Istanbul Token في الصناعة تطبيق تلك الرموز المميزة في السياحة والترفيه والفنون والفعاليات الثقافية. وتعمل الرموز المميزة كآلية للدفع والمكافأة، مما يجعل هذه التجارب أكثر سهولة وثراءً. كما تهدف Istanbul Token إلى التواصل مع حكومة المدينة وإدارتها للحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الاقتصاد وتشجيع الابتكار الرقمي. علاوة على ذلك؛ فالشراكة مع الحكومات البلدية يمكن أن يساعد في تعزيز السياحة والفنون والثقافة للمقيمين والسياح، مما يؤدي إلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي."

أصبحت Istanbul Token متاحة الآن للجمهور، وتقدم عددًا محدودًا من رموز إسطنبول (#ISTN) في مرحلة ما قبل البيع على Bzetmex. انضم إلى هذا المشروع المجتمعي لدعم التحول الرقمي والترويج الثقافي في إسطنبول من أجل مستقبل مزدهر ومتصل يربط بين الجميع.

اهتمام كبير من المستثمرين في دبي

لقد حظيت Izmir Token، كونها الأولى من بين الرموز المميزة للمدن، باهتمام كبير من المستثمرين في دبي. لذلك أدرج باريش تورغوت، مؤسس Izmir Token، Istanbul Token بعد نجاح Izmir Token. وقد جرى الانتهاء من البيع المسبق لـ Istanbul Token في 51 ثانية، مما أظهر الاهتمام الكبير والإثارة لإطلاق هذا الرمز المميز الجديد في السوق. ويُنظر إلى هذا البيع السريع كمؤشر على النجاح المستقبلي لـIstanbul Token. ومع بروز دبي كأحد محاور الاهتمام بفضل حلولها المالية المبتكرة، أصبحت الرموز المميزة للمدن واحدة من أحدث الاتجاهات في هذا القطاع. حيث يصرح تورغوت قائلاً: "بعد Izmir Token، اجتذبت Istanbul Token، التي جرى طرحها في السوق، اهتمام المستثمرين الإقليميين وأظهرت حجم هذا الاهتمام من خلال بيعها المسبق بسرعة. إن نجاح Istanbul Token يعزز نفوذ دبي في سوق الأصول الرقمية وأساليبها المبتكرة، ويستمر في جذب المستثمرين الدوليين من خلال الرموز المميزة للمدن.

من ناحية أخرى، تبرز Istanbul Token كمشروع يحتضن الاستدامة والابتكارات التكنولوجية، ويتجاوز كونه مجرد أداة مالية. لقد جرى بناء هذا الرمز على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) مما يوفر الشفافية والأمان ويقدم أيضًا فرصًا جديدة للمستثمرين من خلال اهتمامه بالأصول الحقيقية (RWA) والذكاء الاصطناعي (AI). يوضح هذا الاهتمام أيضًا أن Istanbul Token جرى تصميمها لتتوافق ليس فقط مع الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية ولكن أيضًا مع الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية، وبالتالي تعزيز قيمتها والمساهمة في التنمية المستدامة للمدن.