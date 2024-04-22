اردوغان: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ارتفع إلى 20 مليار دولار

2024-04-22 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 20 مليار دولار، فيما اكد دعمه لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.وقال إردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي وسط بغداد، وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع):ان" العراق بلد جار وتربطنا به قواسم مشتركة عديدة"، مبينا:لدينا إرادة سياسية لدفع علاقات العراق وتركيا إلى الأمام".واضاف ان" المذكرات التي وقعت تمثل نقطة تحول في علاقاتنا مع العراق"، موضحا انه" سيتم توفير التنسيق اللازم لضمان تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع العراق بالكامل".وبين الرئيس التركي انه" تمت المناقشة مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب"، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب".واشار الى ان" حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا ارتفع إلى 20 مليار دولار"،مستدركا بالقول:"مصممون على المشاركة بطريق التنمية لتحقيق التنمية التجارية".واكد الرئيس التركي:"أنشأنا لجنة تركية عراقية لحل مشكلة المياه على أساس علمي وعقلاني"، موضحا انه" تم مناقشة آثار القمع الصهيوني في غزة وتشاورنا بشأن الخطوات المشتركة لتهدئة الأوضاع،" وداعمون لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".وواصل الرئيس التركي انه" تم البحث بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ملف المياه مع العراق"،مؤكدا انه" سيزور أربيل بعد بغداد لبحث العلاقات المشتركة".وختم الرئيس التركي: أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على حسن الضيافة".