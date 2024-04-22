"الاقتصاد نيوز" تنشر مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين العراق وتركيا

2024-04-22 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تنشر الاقتصاد نيوز، الاثنين، مذكرات التفاهم والاتفاقات التي جرى توقيعها في بغداد، اليوم الاثنين، 22 نيسان 2024، بين العراق وتركيا. 1 إتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية. 2 مذكرة اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية. 3 مذكرة تفاهم مشروع طريق التنمية، بين وزارة النقل ووزارة النقل والبنى التحتية التركية. 4 مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة تجارية اقتصادية مشتركة JO بين وزارتي التجارة العراقية والتركية. 5 اتفاقية تشجيع وحماية وتبادل الاستثمارات، بين الهيأة الوطنية للاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. 6 مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي. 7 مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية. 8 مذكرة تفاهم في مجال التدريب العسكري، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية. 9 مذكرة تفاهم بشأن التدريب والتعاون في مجال الصحة العسكرية، بين وزارتي الدفاع العراقية والتركية. 10 مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي بين هيأة التصنيع الحربي وسكرتارية الصناعات الدفاعية التركية. 11 مذكرة تفاهم للتعاون الأمني، بين وزارتي الداخلية العراقية والتركية. 12 مذكرة تفاهم بين معهد الخدمة الخارجية ومعهد الدراسات الإستراتيجي التركي، وبين وزارتي الخارجية العراقية والتركية. 13 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، بين وزارتي الشباب والرياضة العراقية والتركية. 14 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم الصحية والطبية، بين وزارتي الصحة العراقية والتركية. 15 خطة مجموعة العمل الزراعية للفترة 20242025، بين وزارتي الزراعة العراقية والتركية. 16 مذكرة تفاهم بشأن البحث العلمي والتكنولوجي، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي. 17 مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التربوي، بين وزارتي التربية العراقية والتركية. 18 مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ووزارة السياحة التركية. 19 مذكرة تفاهم في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي، بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتركية. 20 مذكرة تفاهم في مجال الشأن الاجتماعي والأسرة، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والخدمات التركية. 21 مذكرة تفاهم بشأن الوثائق والأرشيف الحكومي، بين وزارة الثقافة والأرشيف الحكومي التركي. 22 مذكرة تفاهم في مجال أمن المنتجات والحواجز الفنية أمام التجارة، بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة التركية. 23 مذكرة تفاهم في الشؤون الدينية، بين ديوان الوقف السني ورئاسة الشؤون الدينية التركية. 24 مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التدريب القضائي للطلاب والقضاة والمساعدين والمدعين العامين، بين المعهد القضائي العراقي وأكاديمية العدالة التركية. 25 مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء، بين وزارة الكهرباء، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية. 26 مذكرة تفاهم في مجال الإعلام والاتصالات بين هيأة الإعلام والاتصالات ورئاسة الاتصالات التركية.