الأسدي: اكملنا التحضيرات الخاصة بانعقاد مؤتمر العمل العربي في بغداد

2024-04-22 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون احمد الاسدي، الاثنين، أن الوزارة اكملت جميع المتعلقات والامور والجوانب اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر العمل العربي في العاصمة بغداد. وقال الأسدي في اجتماع عبر دائرة افتراضية الكترونية مع مجلس ادارة منظمة العمل العربية وتابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة اكملت جميع المتعلقات والامور والجوانب اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر العمل العربي في العاصمة بغداد بدورته الـ50، مشيرا الى تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية للتهيئة لعقد هذا المحفل الكبير، وان العمل مستمر لاسابيع عدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء باعتباره من الدوائر الساندة في هذا العمل. وأضاف أنه تم اكمال كل الاجراءات التنظيمية لعقد الاجتماعات واللقاءات الخاصة بالمنظمة وتهيأة الدعوات كافة لحضور الوزراء العرب ورؤساء الوفود من الوكلاء والمديرين وممثلي اصحاب العمل والعمال والشخصيات الدبلوماسية كافة، فضلا عن تأكيد حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية والامين العام لجامعة الدول العربية. واشار إلى أن البنود التي ستعرض في المؤتمر والامور اللوجستية كافة تم طباعتها وتأمين كل القاعات والدعوات وكذلك نشر الاعلانات الخاصة بالمؤتمر، لافتا الى ان العراق شهد في العام الماضي العديد من الفعاليات الدولية والاقليمية وهو قادر على استضافة وعقد المؤتمرات والاجتماعات كافة باعتباره يشهد استقرارا سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا خصوصا مع حكومة الخدمة الوطنية التي مضى على تشكيلها عام ونصف. وأكد الاسدي، أنه لدينا اهتماما خاصا بهذا المؤتمر باعتبار ان العراق هو العضو المؤسس لهذه المنظمة وحريصون على العودة وحضور جميع الفعاليات العربية والمشاركة بها، موضحا أن بغداد ستتزين بحضور الوزراء العرب فهم ليسوا ضيوفا فيها وانما ابناء واخوة لهذا البلد.