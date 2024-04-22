رئيس نادي برشلونة يلوح بطلب إعادة الكلاسيكو

2024-04-22 19:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، اليوم الإثنين، (22 نيسان 2024)، أنه قد يطلب إعادة مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3 مساء أمس الأحد، على ملعب البرنابيو، في إطار الجولة 32 من عمر الليجا.

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية لبرشلونة قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها الحكم باستكمال اللعب.

وقال لابورتا في مقطع فيديو عبر حساب برشلونة على تويتر "بصفتي رئيس البارسا، أود التعبير عن عدم الرضا الذي ينشأ عن سوء استخدام أداة مثل تقنية الفيديو".

وأضاف "لم أكن أبدا مدافعا كبيرا عن تقنية الفار لأنني أعتقد أنها بطريقة تطبيقها الحالية، تحرم كرة القدم من اللحظات العفوية، لكن الشيء الذي أؤيده هو أنه بما أن لدينا هذه التقنية، يجب استخدامها دائما لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي لاتخاذ قرارات غير عادلة".

وتابع "من خلال هذا الظهور الذي أقوم به، أرغب ليس فقط في إعلان استياء جماهير برشلونة من سوء إدارة الفار أمس، ولكن أيضا في التأكيد على أنه على الرغم من أنها أداة موجودة لفترة من الزمن بيننا، إلا أنها لا تزال تسبب الارتباك، والمعايير متناقضة وفقا للمباريات والفرق".

ونوه "كرئيس لبرشلونة، أود أيضا أن أشير إلى قوة بطولتنا وأؤكد أننا مسابقة ناجحة تحظى بمتابعة الملايين من المشجعين حول العالم، ولكن ذلك لا يعني أننا يمكن أن نتجاهل النقد عندما يقلل استخدام تقنية الفار من قيمة منافساتنا".

ولفت "ندرك صعوبة دور الحكام ولكن لهذا السبب هناك أدوات مثل تقنية الفار يجب أن تساعدنا على الحصول على منافسة أكثر عدلا وليس العكس".

وشدد "كانت هناك عدة لقطات مثيرة للجدل أمس، ولكن هناك لقطة واحدة تعتبر أساسية، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير النتيجة النهائية للمباراة".

واستطرد "أقصد هدف يامال الملغى، كفريق نرغب في الحصول على تأكيد بما حدث، وسنطلب فورا من اللجنة التقنية للحكام والاتحاد الإسباني، تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية المتعلقة باللقطة".

وزاد "إذا قام النادي بعد تحليل هذه الوثائق، بالاعتقاد بأنه تم ارتكاب خطأ في تقدير اللقطة، سنبذل الجهود المناسبة دون استبعاد الإجراءات القضائية اللازمة، وإذا تم تأكيد أنه كان هدفا قانونيا، سنذهب أبعد من ذلك ولا نستبعد طلب إعادة المباراة، كما حدث في إحدى المواجهات الأوروبية بسبب خطأ في الفار".

وأتم "أشدد على أنه بالرغم من أننا سنركز على هذه اللقطة، إلا أننا غير موافقين أيضا على عدة أحداث في سياق المباراة التي يمكن استعراضها باستخدام تقنية الفار، ولكن تم تجاهل استخدام هذه الأداة من قبل الحكم بطريقة غير مفهومة".



