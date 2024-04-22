المركزي الإماراتي: تأجيل أقساط سداد القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للتغلب على تداعيات الحالة الجوية

2024-04-22 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر المصرف المركزي الإماراتي، الإثنين، إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر بدون فرض رسوم أو فائدة أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط. من جانب آخر، أكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي مغطاة بالتأمين في حال وجود وثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بـ التأمين الشامل وتعتبر شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض. وأضاف أن هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة. ووجه المصرف المركزي الجمهور بضرورة قراءة وفهم وثيقة التأمين لضمان حقوقهم التأمينية، والتوجه إلى وحدة سندك لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في حال وجود شكوى أو نزاع مع شركات التأمين. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة عاصفة عاتية، يوم الثلاثاء الماضي، تسببت في هطول أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 76 عاماً، مما تسبب في تراكم المياة في الشوارع وتعطل حركة السير وغمرت المياة الطرق السريعة، وتسبب في محاصرة الناس في منازلهم وتوقف حركة الطائرات بمطار دبي. كما وجّه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان الجهات المعنية بسرعة العمل على دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة القياسية والتي تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.