وزير التجارة التركي: اتفقنا مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات

2024-04-22 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الاثنين، الاتفاق مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات، فيما أكد عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 20 مليار دولار سنويا.وقال بولات في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار بجهود مشتركة بين البلدين"، مشيرا، إلى أن "الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق".وأضاف، أنه "منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين"، لافتا إلى "أننا نشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات".وذكر، أن "العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، ونأمل أن تكون على مستوى أعلى"، معربا عن أمله أن "تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة".وذكر، أن "الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية".وبين، "سنقوم خلال الشهرين المقبلين بدعوة وزير التجارة العراقي لزيارة تركيا وعقد ملتقى تجاري ثنائي لتعزيز العلاقات بين البلدين".