الغريري: الاتفاقات الموقعة ستسرع حل المعوقات أمام حركة التجارة مع تركيا

2024-04-22 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق،فرصة لاستقطاب الاستثمارات التركية رؤوس الأموال، لافتا إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة اليوم بجانبها الاقتصادي ستعمل على إيجاد الحلول السريعة للمعوقات التجارية بين البلدين كونها ستسهل سبل التواصل بين بغداد وأنقرة.وقال الغريري في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي - التركي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد الملتقى العراقي التركي فرصة لتعزيز العلاقات لمديات أكبر والحكومة وضعت ضمن برنامجها الاهتمام بالقطاع الخاص كأولوية، وطبقت ذلك من خلال قرارات حقيقية على أرض الواقع داعمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي".وأضاف، "تطرقنا خلال مباحثاتنا مع وزير التجارة التركي لخطوات العراق لدعم القطاع الاستثماري وعمل الحكومة الحقيقي للارتقاء بالواقع الاقتصادي وخاصة في الملف الصناعي".وتابع إنه "تم تأشير بعض الملاحظات من قبل وزير التجارة التركي خلال المباحثات التي يمكن أن تمثل معوقات ونحن نعمل على حلها".وتابع أن "توقيع الاتفاقات بجانبه الاقتصادي سيدعم القطاع الخاص بين البلدين وسيسهل النقاش حول المعوقات وحلها سريعا لأن الاتفاقات ستسهل التواصل بين الوزارتين بشكل مباشر".وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري العراقي التركي يبلغ ما بين 15 الى 16 مليار دولار، زيارة أردوغان بداية جديدة للعلاقات العراقية التركية وهي فرصة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال للعراق، وتم توقيع 26 مذكرة تفاهم وهي الإطار القانوني لعمل القطاع الخاص والجانب التركي تعهد بحل جميع المعوقات".