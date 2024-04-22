إعلام بغداد تعلن فتح التقديم على الدراسات العليا للطلبة الأجانب

2024-04-22 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب الدراسات العليا للطلبة الأجانب في العراق للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.وقال بيان للكلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" عميد كلية الإعلام عمار طاهر، أشاد بمبادرة "أدرس في العراق" التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، والتي تهدف إلى تدويل التعليم العالي وجذب الطلبة والباحثين من مختلف دول العالم للدراسة في العراق.وأكد طاهر بحسب البيان، أن "هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تطوير وتحسين جودة التعليم العالي"، مشيداً بجهود الوزير وفريق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمستوى اداء التعليم والجامعات العراقية نحو مصاف الجامعات الإقليمية والدولية".ودعا طاهر" الباحثين العرب والأجانب إلى التقديم للدراسات العليا في كلية الإعلام للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥".وأوضح طاهر أن "الكلية تتمتع بملاك تدريسي متميز ومجهز بالموارد اللازمة لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة"، مؤكداً على "استعداد الكلية لاستقبال الطلبة والباحثين الطموحين الذين يسعون لتحقيق درجات علمية متقدمة والمساهمة في تطوير المجتمع العلمي والإعلامي في العراق وخارجه".وختم عميد كلية الإعلام حديثه بالتأكيد على "أهمية الشراكات الدولية والتعاون الأكاديمي المستمر في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية والدولية، بما يسهم في تحقيق متطلبات الدخول في التصنيفات الدولية ومنها السمعة الأكاديمية".يذكر أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قد أكد مؤخرا على اعتماد سياسة تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلبة الدوليين ضمن برنامج (ادرس في العراق)، وربط البرامج الأكاديمية مع متغيرات المعرفة العالمية، فضلا عن صياغة فرص التوأمة مع الجامعات العالمية في مختلف البرامج والتخصصات التي تخدم حركة التنمية في العراق".