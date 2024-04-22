2024-04-22 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملااتفق الجانبان العراقي والتركي خلال الملتقى الاقتصادي المشترك الذي عقد، اليوم الإثنين، في بغداد على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري خلال انطلاق الملتقى الاقتصادي العراقي - التركي في بغداد بمشاركة وزير التجارة العراقي اثير الغريري ونظيره التركي عمر بولات وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "زيارة الرئيس التركي وانعقاد الملتقى الاقتصادي مع العراق يمثل حدثا نوعيا مهما خاصة مع وجود المستثمرين الاتراك، وهذا اليوم حافل وتاريخي للشعبين العراقي والتركي إذ شهد توقيع اتفاقيات في جميع القطاعات بين البلدين وهنالك اتفاق ثنائي على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري".وأضاف، أن "القطاع التجاري بين البلدين قوي وعميق والباب مفتوح أمام الشراكات الاقتصادية الثنائية والعراق من جانبه ذلل جميع الصعوبات أمام المستثمرين الأتراك ".من جانبه أكد رئيس اتحاد الاقتصاد التركي نائل اولباك في كلمة له خلال الملتقى ان" الملتقى شهد توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية ، ونعمل على تقوية العلاقات في جميع المجالات".وأضاف، أن" التعاون والتجاري بين البلدين من عوامل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.