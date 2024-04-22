2024-04-22 20:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

الرقابة الصحية تعثر على معمل طرشي غير مجاز بمنطقة اليوسفية وتتلف (25) طن من المخللات غير صالحة للإستهلاك البشري





أعلنت شعبة الرقابة الصحية في قطاع المحمودية للرعاية الصحية الاولية عن إتلاف 25 طن من مادة الطرشي غير صالح للاستهلاك البشري جراء حملة صحية نفذت بمتابعة مباشره من قبل مدير القطاع الدكتور أسامة عامر عبدالله مؤكدا فيها على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية الرقابية في مختلف المناطق وضمن رقعة الجغرافية للقطاع حفاظا على صحة المواطن .

ومن جانبه ذكر مدير شعبة الرقابة الصحية في القطاع ان الشعبة قامت بإجراء حملة صحية مشتركة بعد ورود معلومات من مديرية الأمن الوطني في المحمودية الشعبة الاقتصادية/ مكتب أمن اليوسفية بوجود محل لإعداد المخللات في ظروف غير صحية في منطقة اليوسفية وبكميات كبيرة ومتنوعة من المخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري وتم إتلافها حيث بلغت الكمية 25 طن وأتلفت المواد بمحضر إتلاف رسمي وأمام صاحب العلاقة عن طريق سكب مادة النفط عليها .

و من جانب آخر تستمر الفرق الصحية بالكشف الصحي على المحال العامة والافران بالبحث والتحري عن المواد الغذائية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري .





اعلام صحة الكرخ

يتبع..