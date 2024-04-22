العثور على صاروخ أمريكي سقط "قبل أيام" قرب مقر للحشد الشعبي جنوبي بغداد

2024-04-22 20:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بالعثور على صاروخ أمريكي سقط قبل أيام قرب مقر للحشد الشعبي جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الرابع شرطة الاتحادية عثرت على صاروخ أمريكي على ضفاف نهر دجلة بمنطقة المدائن"، موضحاً أن "الصاروخ بطول مترين وبوزن أكثر من 700 كيلوغرام".

ولفت المصدر إلى أن "الصاروخ سقط قبل ايام على مسافة من مقر اللواء 12 في الحشد الشعبي بالمدائن".