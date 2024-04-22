2024-04-22 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وقع العراق وتركيا مذكرات تفاهم تتضمن عدة مجالات، وعلى اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، الاثنين. وأعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي أن البلدين وقعا اتفاق إطار استراتيجيا يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد […]

ظهرت المقالة خشية من “عطش العراق”.. بغداد تطلب المياه من تركيا لـ10 سنوات أولاً على Eishan.