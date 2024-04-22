2024-04-22 20:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تكتسب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق اهتماما إعلاميا واسعا من قبل المؤسسات الإعلامية في البلدين، إذ جاءت كأول زيارة لأردوغان إلى بغداد منذ 12 عاما. وأعلن القصر الحكومي، اليوم الثلاثاء، توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين أنقرة وبغداد، جاء أبرزها “إتفاق الإطار الإستراتيجي بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية التركية، مذكرة اتفاق إطاري […]

ظهرت المقالة “إيشان” تفصلها.. بخطى مثقلة وطموح عثماني: أردوغان يصل بغداد بعد طول غياب! أولاً على Eishan.