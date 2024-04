محافظ ذي قار يخصص مقاطعة من الاراضي لتوزيعها على مقاتلي الحشد

2024-04-22 21:00:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: صادق محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي على “مقاطعة 2 مويلحة” عند مدخل قضاء الدواية لتوزيعها على الشرائح المستحقة المشمولة في المحافظة. وقال الابراهيمي في بيان تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن المصادقة على المقاطعة تمت بحضور معاون المحافظ للتخطيط رزاق السعيدي ومدير بلدية الدواية فخري هاشم و ممثل الحشد...

