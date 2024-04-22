الكشف عن 3 توقعات سلمها اردوغان للرئيس العراقي.. ويرغب من بغداد تنفيذها

2024-04-22 21:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت صحيفة الدايلي صباح التركية، اليوم الاثنين (22 نيسان 2024)، عما وصفتها بــ"توقعات" سلمها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال المقابلة التي جرت بين الطرفين في بغداد خلال زيارته الأولى اليها بعد 13 عاما.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "اردوغان ابلغ رشيد توقعات انقرة ان تقوم بغداد بـ"مكافحة كافة أنواع الإرهاب ومن بينها الصادر عن حزب العمال الكردستاني"، بالإضافة الى "توقعاته بان تمنح الحكومة العراقية المكانة التي يستحقها المكون التركماني في بنيانها".

اردوغان توقع من بغداد أيضا ان تتعاون مع انقرة وباقي الدول الإسلامية لاتخاذ مواقف حازمة وموحدة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، مشددا على أهمية "التحرك معا" إزاء إسرائيل.

يشار الى ان الرئيس التركي وخلال زيارته بغداد، وقع على ستة وعشرين اتفاقية تحقق تعاونا اقتصاديا وامنيا بين الطرفين خصوصا في مشروع طريق التنمية بمعية كل من قطر والامارات.