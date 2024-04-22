2024-04-22 21:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر من داخل سجن الناصرية المركزي أو ما يعرف بسجن الحوت، في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإعدام 11 نزيلاً في السجن، بينهم أقارب رئيس النظام السابق صدام حسين. وقال المصدر، لـ”إيشان”، إن “إدارة سجن الحوت، نفذت حكم الإعدام بحق 11 نزيلاً في السجن بينهم أقارب صدام حسين”. وفي العام 2008، أفتتحت وزارة العدل […]

ظهرت المقالة بينهم أقرباء صدام.. مصدر لـ “إيشان”: تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 متهماً في سجن الحوت أولاً على Eishan.