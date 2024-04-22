2024-04-22 21:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الاثنين، فتح باب الدراسات العليا للطلبة الأجانب في العراق للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥. وقال بيان للكلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” عميد كلية الإعلام عمار طاهر، أشاد بمبادرة “أدرس في العراق” التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، والتي تهدف إلى تدويل التعليم العالي وجذب […]

ظهرت المقالة كلية الإعلام تفتح باب القبول “للباحثين الأجانب”: تعالوا لنطور المجتمع العلمي أولاً على Eishan.