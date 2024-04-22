منتخبنا الأولمبي يتأهل للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
2024-04-22 21:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - حسين عمار
تأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.
وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع):ان" منتخبنا الاولمبي تاهل للدور ربع النهائي كأول المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية - قطر 2024 - المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس".
واضاف ان" اللاعب علي جاسم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقية(45+1 )، فيما احرز احمد الغامدي هدف التعادل في الشوط الاول في الدقيقة (45+10) ، و اضاف اللاعب مصطفى سعدون الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 64".
تأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.
وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع):ان" منتخبنا الاولمبي تاهل للدور ربع النهائي كأول المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية - قطر 2024 - المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس".
واضاف ان" اللاعب علي جاسم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقية(45+1 )، فيما احرز احمد الغامدي هدف التعادل في الشوط الاول في الدقيقة (45+10) ، و اضاف اللاعب مصطفى سعدون الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 64".