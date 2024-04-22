2024-04-22 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسين عمارتأهل منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، للدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف.وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع):ان" منتخبنا الاولمبي تاهل للدور ربع النهائي كأول المجموعة الثالثة بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية - قطر 2024 - المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس".واضاف ان" اللاعب علي جاسم سجل هدف التقدم لمنتخبنا في الدقيقية(45+1 )، فيما احرز احمد الغامدي هدف التعادل في الشوط الاول في الدقيقة (45+10) ، و اضاف اللاعب مصطفى سعدون الهدف الثاني للمنتخب في الدقيقة 64".